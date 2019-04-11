Asfalt malzemesi yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Bursa'da asflat malzemesi yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralanırken, Bursa-Yalova yolu trafiğe kapandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Gemlik Dürdane rampası mevkiinde meydana geldi. Asfalt malzemesi taşıyan tır kontrolden çıkarak devrildi. Tır dorseden ayrılıp bariyerleri aşarak uçuruma yuvarlanırken, dorsedeki asfalt mazlemesi yola saçıldı. Yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yola dökülen asfalt malzemesinin Gemlik Belediyesi ekipleri tarafından temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.