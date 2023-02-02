Aşık Yunus Türbesi gün yüzüne çıkıyor

Yıldırım Belediyesi, türbesi binalar arasında kalan Aşık Yunus Türbesi'nin etrafını açmak için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi, Niyazi Mısri tarafından bulunup, 1700'lü yıllarda Yedekçi Ali Efendi tarafından inşa edilen ve zamanla tahrip olarak günümüze ulaşamayan türbe ve mescitten kalan Aşık Yunus, Yunus Emre ve aşıkların önderi Abdürrezzak'a ait kabirleri binalar arasından kurtararak hak ettiği değere kavuşturuyor. Kamulaştırma çalışmalarının tamamlanıp yıkımların gerçekleştirildiği türbe alanında, gerekli çevre düzenlemeleri devam ediyor. Aşık Yunus Türbesi peyzaj çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlanarak önemli bir eser daha Yıldırım Belediyesi tarafından gün yüzüne çıkarılacak.

Aşık Yunus'a vefa

Yıldırım'ın önemli değerleri arasında yer alan ancak geçmişte yapılan hatalar nedeniyle bugüne kadar hak ettiği değeri göremeyen Âşık Yunus'un ve beraberindeki isimlerin ebedi istirahatgahlarının, bölgede yapılan yıkımlarla meydana çıkarıldığını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Karamazak Mahallemizde, Yeşil Külliyesi ile Emirsultan Külliyesi arasındaki bir noktada yer alan Emir Sultan Hazretleri'nin dervişi olarak bilinen Sufi Şair Âşık Yunus'un üç apartman arasındaki boşlukta bulunan türbesi, dar bir koridordan geçilerek ziyaret edilebiliyordu. Bizler de Yıldırım Belediyesi olarak türbenin etrafını açmak için bir çalışma başlattık. Türbeyi ortaya çıkarmak için gerekli kamulaştırmaları yapıp yıkım işlemini tamamladık. Ekiplerimiz şu anda türbenin etrafında peyzaj çalışmaları yürütüyor. Yıldırım'ın önemli değerlerinden biri olan Âşık Yunus'a vefa borcumuzu ödeyeceğiz” dedi.