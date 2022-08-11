Aşık Yunus'un apartman boşluğundaki türbesi gün yüzüne çıkarıldı

Bir apartmanı komple yıktıklarını ifade eden Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Gerekli kamulaştırma işlemlerinden sonra türbenin etrafında yıkım çalışması gerçekleştirerek türbe alanını meydana çıkardık. Türbenin etrafında çevre düzenlemesi de gerçekleştirip Yıldırım'ın değerlerinden olan Âşık Yunus'a sahip çıkacağız" dedi.

Yıldırım Belediyesi, Niyazi Mısri tarafından bulunup, 1700'lü yıllarda Yedekçi Ali Efendi tarafından inşa edilen ve zamanla tahrip olarak günümüze ulaşamayan türbe ve mescitten kalan Âşık Yunus, Yunus Emre ve âşıkların önderi Abdürrezzak'a ait kabirleri binalar arasından kurtararak hak ettiği değere kavuşturuyor. Kamulaştırma çalışmalarının tamamlanıp yıkımların gerçekleştirildiği türbe alanında, gerekli çevre düzenlemeleri yapılarak önemli bir eser daha gün yüzüne çıkarılacak.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa'nın maneviyat bakımından son derece zengin bir şehir olduğunu, bilindik manevi şahsiyetlerin yanında bilinmeyen bir o kadar da manevi şahsiyetlerin bulunduğunu, bunlardan birinin de Âşık Yunus Hazretleri olduğunu belirtti. Yıldırım'ın önemli değerleri arasında yer alan ancak geçmişte yapılan hatalar nedeniyle bugüne kadar hak ettiği değeri göremeyen Âşık Yunus'un ve beraberindeki isimlerin ebedi istirahatgahlarının, bölgede yapılan yıkımlarla meydana çıkarıldığını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Karamazak Mahallemizde, Yeşil Külliyesi ile Emirsultan Külliyesi arasındaki bir noktada yer alan Emir Sultan Hazretleri'nin dervişi olarak bilinen Sufi Şair Âşık Yunus'un üç apartman arasındaki boşlukta bulunan türbesi, dar bir koridordan geçilerek ziyaret edilebiliyordu. Bizler de Yıldırım Belediyesi olarak türbenin etrafını açmak için bir çalışma başlattık. Türbeyi ortaya çıkarmak için gerekli kamulaştırmaları yapıp yıkım işlemini tamamladık. İnşallah yüzyıllar öncesinden bize seslenen ‘sordum sarı çiçeğe annen baban var mıdır?', ‘şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu' gibi ilahilerimizin yazarı Âşık Yunus'un türbesini gün yüzüne çıkarıyoruz. Âşık Yunus'a vefa borcumuzu ödeyeceğiz” dedi.