Âşıklar türkü söyledi, Milletvekili Esgin dinledi

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa'da bulunan Tarihi Köylü Pazarı'ndaki 65 yıllık Aşıklar Kahvesi'nde, saz çalıp, türkü söyleyen aşıkları dinledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yasama faaliyetleri sonrası her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüren AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Osmangazi ilçesi Ulucami çevresindeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Tarihi Köylü Pazarı'nda bulunan esnafa hayırlı işler dileyen Esgin, burada bulunan 65 yıllık Aşıklar Kahvesini ziyaret etti.

Kahvede bulunan vatandaşlarla çay içerek bir süre sohbet Esgin, aşıkların söylediği birbirinden güzel türküleri, kahvehanenin müdavimi vatandaşlarla birlikte dinledi.