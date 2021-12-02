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Âşıklık geleneği Yıldırım'da yaşatılıyor

Yıldırım Belediyesi, geleneksel âşıklık kültürünü yaşatmaya devam ediyor.


Yıldırım Belediyesi, âşıklık geleneğini yaşatıyor. Halk ozanı Âşık Temel Turabi'nin hazırlayıp sunduğu Âşıklar Otağı'nın ilk konuğu ‘Âşık Hüseyin Yazıcı Sümmanioğlu oldu. Anlatıcı Âşık Sümmanioğlu, bir taraftan âşıklık geleneği hakkında bilgi verirken, diğer taraftan da sazı ile sözü ile dinleyicilere keyifli anlar yaşattı. 6 ay boyunca Yavuzselim Kültür Merkezi Âşıklık Otağı'nda devam edecek programa her hafta farklı âşıklar katılacak.

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