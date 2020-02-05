Aşıları ihmal etmeyin uyarısı

Fatih Gök, çocukluk çağı hastalığı olarak bilinen suçiçeği ve Hepatit A virüslerinin aşılanmadığı takdirde çocuklarda tehlikeli sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekti.

Sağlıklı nesiller yetiştirmek için bebeklikten 6 yaşa kadar uyulması gereken birçok yöntem ve bebeklere yapılması gereken testlerin olduğunu belirten Doruk Sağlık Grubu Fatih Gök, bebeklikten çocukluk dönemine kadar olan büyüme sürecinde ilk testlerin 0-6 ay arasında yapılması gerektiğine işaret etti. Hayatın en hızlı büyüme döneminin ilk 2 yaş içinde olduğunun altını çizen Dr. Fatih Gök, bebeklerde boy ve kilo takibinin özellikle bu yaş aralığında oldukça önem arz ettiğini söyledi. Dr. Gök, “Yeni doğan bir bebeğin 6 aylıkken doğum kilosu iki katına, 1 yaşında üç katına, 2 yaşında dört katına çıkmaktadır. Bu dönemdeki beslenme sorunları erken saptanmazsa ve önlem alınmazsa sonradan arayı kapatmak her zaman mümkün olmayacaktır” dedi.

Her bin bebeğin 3'ünde doğumsal işitme kaybının görüldüğünü işaret eden Dr. Fatih Gök, şöyle devam etti:

“Bu oranla işitme kaybı en sık karşılaşılan duyu bozukluklarındandır. Yeni doğanların işitme taramasından geçirilmesi ile erken teşhis, tedavi ve rehabilitasyon imkanlarından en üst düzeyde yararlanmak mümkün olabiliyor. Çünkü normal dil ve konuşma gelişimi, hayatın çok erken dönemlerinden itibaren bebeğin sesleri algılayabilmesine bağlıdır. İşitme kaybının olumsuz etkilerinin azaltılmasında, problemin erken teşhis edilmesi çok önemlidir.”

Çocukluk çağı hastalığı olarak bilinen suçiçeği ve Hepatit A virüslerinin aşılanmadığı takdirde çocuklarda tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini kaydeden Dr. Fatih Gök, “Suçiçeği, döküntülü ve genellikle iyi huylu bir çocukluk çağı hastalığı olarak bilinir. Ama zaman zaman kötü seyredebilen beyin ve beyincik iltihabı yapabilen, hatta bazı hastalarda ölümle seyredebilen çok bulaşıcı bir hastalıktır. Suçiçeğinden kurtulmak da aşılamayla mümkündür. 1 yaşında ve 5 yaşında iki doz yapılması, ömür boyu koruma sağlar. Yine suçiçeği gibi aşılanmadığı takdirde kötü sonuçlar doğurabilen bir hastalık da sarılıktır. Hepatit A, karaciğer iltihabı yani sarılık yapabilen bir virüstür. Özellikle kreş, anaokulu gibi ortamlarda bulunan çocuklar risk altındadır. O sebeple okul öncesi dönemde çocukları korumaya almak gerekir” diye konuştu.