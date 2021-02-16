Aşırı kara dayanamayan seralar çöktü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kar yağışı sebebiyle bir çok sera yıkıldı. Seraların yıkılmasıyla mahsuller kar altında kaldı.

Cumartesi gecesi başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. İnegöl'de yağan kara dayanamayan seralar çöktü. Çok sayıda ürün çöken seraların altında kalarak kullanılmaz hale geldi. Şu ânda büyük ölçekli seralarda çökmeler meydana gelirken, ufak olan seralar zarar görmedi. Ancak yağışlar böyle devam ederse onlar da yıkılma tehlikesiye karşı karşıya.

Çeltikçi kırsal mahallesinde serada marul yetiştiren Ümit İpek, "40-50 santimetre kar oldu. Karın ağırlığına dayanamayan seralarımız yerle bir oldu. Ürünlerimiz zarar gördü. Zararımız 800 bin civarında. Bizim bir an önce kendimizi toparlayıp hemen tekrar üretime geçmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ekilmemiş bir karış toprak bırakmayacağız. Bizler devletimizden destek bekliyoruz. Bu alan sigortalı. İinşallah en kısa sürede gereken yapılır. Ziraat Odamızdan, diğer devlet kurumlarından destek aldığımız kadarıyla alıp, hemen vakit kaybetmeden tekrar harekete geçmemiz gerekiyor. Büyük ölçekli seralarda çökmeler var, ama küçük seralarda sıkıntı sorun yok. Fakat yağışlar böyle devam ederse onlar da en fazla bir gün dayanabilir" dedi.

Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik ise, "Bizler bir hafta önce gelip burada çekim yapmıştık. Bir hafta sonra işte gördüğünüz gibi seralar kara dayanamayıp çöktü. Kıranköy, Kayapınar ve Çeltikçi'de bulunan bazı seralar yıkılmış durumda. Çiftçi örtülü üretime geçmişti, fakat bölgemizde aşırı kar yağışı sebebiyle çökmeler oldu. Bu gördüğünüz yer sigortalı. Ben yetkililere sesleniyorum. Bir an önce gelip burada gereken tespitleri yapıp çiftçimizi mağdur etmesinler" diye konuştu.