Aşırı terlemeye terletmeyen çözüm

Dr. M. Muharrem Erol, aşırı terleme konusunda çok etkin olarak bilinen Hyperhidrozis ameliyatının insanlarında psikolojik etkilerinin de önlediğini söyledi.

Terleme, vücudun ısı dengesini kurmayı sağlayan normal bir fonksiyon olduğunu ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Dr. M. Muharrem Erol, "İnsan vücudunda gelişen bazı toksinlerin de vücuttan uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Egzersiz, heyecan ve stres gibi durumlarda terleme miktarında artma görülebildiği gibi sıcak havalarda vücut ısı artışını düzenlemek için de terlemede artış görülür. İnsan vücudunun fizyolojik bir fonksiyonu olan terleme, bazı kişilerde ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Hiperhidrozis adı verilen hastalıkta, herhangi bir aktivite olmaksızın, hava sıcaklığından bağımsız olarak vücudun özellikle el, koltukaltı, ayaklar gibi belli bölgelerinde aşırı miktarda terleme görülür. Aşırı terleme konusunda da çok etkin olarak bilinen Hyperhidrozis ameliyatları da hastanemizde yapılmaya başlandı. Aşırı terleme artık basit bir ameliyatla önlenebilir bir durum oldu. Endoskopik Torakal Sempatektomi ( ETS) yöntemiyle, el ve koltuk altı terlemelerinde yüzde 95'nın üzerinde başarı sağlanmaktadır. Aslında fizyolojik bir durum olan terleme bazı hastalarda ciddi sosyal ve psikolojik sorunlara yol açabiliyor. Özellikle sosyo ekonomik olarak aktif yaşayan insanlarda; koltukaltı ve ellerde aşırı terleme ve yüzde kızarma birçok psikolojik sorunu da beraberinde getirmektedir.

Bu sebeple aşırı terleme için mutlaka tıbbi yardımın alınması gerekmektedir" dedi.

Kimlerin ameliyat olması gerektiğinin de altını çizen Erol, "El sıkışmaktan çekinenler, iş gereği elinde kağıt tutarken ya da yazı yazarken teri kağıda geçenler, klavyede çalışırken sıkıntı yaşayanlar, metal cisimleri kavramakta sorun yaşayanlar, sınavlarda sorun yaşayanlar, yedek kıyafet taşımak zorunda kalanlar gibi bu listeyi kişiselleştirip daha da uzatabiliriz. Aşırı terleme için medikal ve cerrahi ve cerrahi dışı diyebileceğimiz tedaviler mevcuttur. ETS Yöntemiyle koltuk altından 1 santimetrelik estetik bir kesiyle yapılan ameliyat yaklaşık 30 dakika sürmektedir. İşlemden hemen sonra koltukaltı veya el terlemesi kesiliyor ve hasta aynı gün taburcu ediliyor. Ameliyatı takip eden birkaç gün içinde de günlük yaşantıya geri dönmek mümkün olabiliyor" diye konuştu.