Aşırı yağışta belediye teyakkuza geçti

Gemlik ve çevresinde saat 17.15 sularında başlayan yoğun yağış çok sayıda olumsuzluğa sebep oldu. Trafiğin durma noktasına geldiği Bursa - İstanbul karayolu Belediye ve BUSKİ ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu kontrollü olarak trafiğe açıldı. İlçe genelinde muhtelif yerlerde ise yer yer su baskınların yaşandı. Uludağ Üniversitesi Gemlik Yerleşkesine düşen ve bir ağaca isabet eden yıldırım ise geçici süreli paniğe sebep oldu.

Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde oluşan mıcır ve çamurları tanker aracılığıyla temizlerken Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Bursa - İstanbul karayolu ve ilçe genelinde selden yoğun olarak etkilenen yolları açtı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yoğun yağmur ve dolu yağışının ardından devrilen ağaçları kaldırdı.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, sel baskınlarına ivedilikle müdahale eden ve gecenin geç saatlerine kadar çalışmalarını sürdüren ekiplere teşekkür ederek, “Doğanın dengesinin bozulmaya başladığını ve iklim değişikliğinin hissedildiği bir döneme girdiğimizi düşünüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Kumla bölgemizde meydana gelen yoğun dolu yağışı, dün de kendisini fırtına ve yoğun yağmur olarak Gemlik - Kurşunlu arasında gösterdi. Belediye ekiplerimiz ise tüm imkânlarıyla su baskını olan yerlere müdahale etti. Tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum” dedi.