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Asırlık çınar devrildi

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bulunan Namazgah Parkı’ndaki asırlık çınar ağacı, gece saatlerinde büyük bir gürültüyle devrildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan Namazgah Parkı'ndaki asırlık çınar ağacı, gece saatlerinde büyük bir gürültüyle devrildi. Parkın içerisinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.


Olay, geçtiğimiz gece saatlerinde Yıldırım İlçesi'nde bulunduğu mahalle ile aynı adı taşıyan tarihi Namazgah Parkında meydana geldi. 2014 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen 600 yıllık Namazgah'ın avlusunda bulunan asırlık çınar ağacı, büyük bir gürültüyle kökünden sökülerek devrildi. Gürültüyü duyarak evlerinin pencerelerine çıkan mahalle sakinleri, asırlık çınar ağacının devrildiğini görünce büyük üzüntü yaşadı.Parkın içerisinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Devrilen ağaç, itfaiye ve belediye ekipleri tarafından bölgeden kaldırıldı.

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