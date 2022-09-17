İhlas Haber Ajansı

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Asker eğlencesinde çıkan kavga meydan muharebesine döndü

Bursa’da asker eğlencesinde çıkan kavga cep telefon kameralarına yansıdı.

Bursa'da asker eğlencesinde çıkan kavga cep telefon kameralarına yansıdı.


Olay, merkez Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker eğlencesinde 2 taraf arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken tarafların arkadaşları da kavgaya dahil olunca ortalık savaş alanına döndü. Bir süre birbirlerine acımasızca vuran taraflar polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle ayrıldı.


Kavgaya karışanlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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