Asker eğlencesinin dozunu kaçırdılar

Bursa'da asker eğlencesi için bir araya gelen gençler, dozu biraz fazla kaçırınca arkadaşlarının da yüreğini ağza getirdi. Gecenin karanlığında yankılanan silah sesleri, herkesin içini ürpertmeye yetti.

Bursa'da askere gidecek arkadaşlarıyla keyifli bir akşam geçirmek isteyen gençler, merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'nde boş bir alanda araçlarıyla buluştu. Yapılan sohbet ve gülüşmeler, bazı kendini bilmezlerin yanında getirdiği silahları ateşlemesiyle bozuldu. Havaya açılmasına rağmen tedirgin olanlar uzaklaşırken, yoldan geçen vatandaşlar ise hızla uzaklaşmanın yolunu aradı.

Maytapların da atıldığı gecede, bazı duyarlı gençler ise, silahın dozunun fazla kaçtığını ve polisin geleceğini belirterek artık kimsenin silah atmamasını istedi. Ancak bunu duymak istemeyen magandalar ise, böyle eğlencelerin kötü sonla bittiğini hiç duymamış gibi hareket etmeye devam etti.