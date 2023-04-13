İhlas Haber Ajansı

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Asker konvoyunda tehlikeli yolculuk kamerada

Bursa’nın İnegöl ilçesinde vatani görevini yapacak olan gençlerin, arkadaşları tarafından yapılan konvoy tehlikeye davetiye çıkardı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde vatani görevini yapacak olan gençlerin, arkadaşları tarafından yapılan konvoy tehlikeye davetiye çıkardı.


İnegöl'de vatani görevini yapacak olan gencin arkadaşları tarafından konvoy düzenlendi. Araçlarla yapılan konvoyda bazı gençlerin, seyir halindeki araçların camlarından sarkmaları yürekleri ağza getirdi. O anlar amatör kameraya yansıdı.

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