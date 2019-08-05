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Askeri havalimanın yanında tutuşan otlar cephaneliğe ulaşmadan söndürüldü

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Hava Meydan Komutanlığının yanındaki ot yangını paniğe sebep oldu.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Hava Meydan Komutanlığının yanındaki ot yangını paniğe sebep oldu.


Bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alan otlar yanmaya başladı. Otların alev almasıyla birlikte Hava Meydan Komutanlığında bulunan cephaneliğe sıçraması üzerine teyakkuza geçen ekipler, hemen itfaiyeye haber verdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle ot yangını büyümeden kısa sürede söndürüldü.

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