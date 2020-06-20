Askıda kitap uygulaması hayata geçti

Avrupa'nın en büyük kitabevi olan BKM Kitap “Askıda Kitap” uygulamasını hayata geçirdi.

BKM Kitap'ın tüm şubelerinde bulunan askıda kitap uygulaması sayesinde imkanı olan yardımsever vatandaşlar istedikleri adette kitabı satın alma yoluyla askıya bırakabiliyor. İhtiyaç sahibi kişiler de mağazalardan ücretsiz şekilde askıda birikenlerden kitap alabiliyor. Böylece kitaba bütçe ayıramayan, ancak kitaplarla ilgili olanların kolayca kitaba kavuşması hedefleniyor. Sosyal sorumluluk bilinciyle yapılan bu proje için BKM Kitap Yönetim Kurulu Başkanı Kutbettin Bingölbali, “Okuma oranının artışı en büyük isteğimiz. Bu çerçevede okumak isteyip kitaba ulaşamayan herkes için askıda kitap uygulamasını başlattık. Kitaba ihtiyaç duyanlar mağazalarımıza gelip ücretsiz şekilde askıdan kitap alabilecekleri gibi, müşterilerimiz de askıya kitap bırakabiliyor. Askıda biriken kitaplarımız ise köy okullarına ulaştırılıyor. Ekmek nasıl bir ihtiyaç ise bilgi ve kitap da en temel ihtiyaçlardan. Biz de bu yaklaşımla maddi imkansızlıkla kitaba ulaşamayan bir kişi bile kalmayana dek tüm çabamızı göstereceğiz” ifade etti.

Askıda kitap uygulamasında şu an en çok askıya bırakılan kitaplar ise Atatürk'ün Nutuk, İlber Ortaylı'nın Bir Ömür Nasıl Yaşanır kitapları ve çocuk kitapları.