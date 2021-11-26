Aslanhan kitaplarını İnegöllüler için imzaladı

Kitap Günleri kapsamında İnegöl'e gelen eğitimci yazar Sıtkı Aslanhan, “Özünüzde İyilik Var” konulu söyleşide ilçe halkıyla bir araya geldi. Aslanhan, söyleşi sonrası okuyucuları için kitaplarını da imzaladı.

İnegöl Belediyesi'nin bu yıl beşincisini düzenlediği Kitap Günleri Fuarı sürüyor. Yüzü aşkın yazar ve yayınevi ile 1 milyon kitabı ilçe halkıyla buluşturan faaliyet, her gün birbirinden değerli yazarları kitapseverlerle buluşturuyor.

Söyleşi ve imza programları kapsamında perşembe günü eğitimci yazar Sıtkı Aslanhan İnegöl'e geldi. MODEF Fuar alanında gerçekleştirilen Kitap Günleri Fuarını gezen Aslanhan, 17.00'da da 1. İmza Salonunda okuyucularıyla buluştu. Kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği buluşmada Sıtkı Aslanhan, “Özünüzde İyilik Var” konulu söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşiye Belediye Başkanı Alper Taban da katılırken, yaklaşık 1 saatlik konuşma sonrası Başkan Alper Taban, Sıtkı Aslanhan'a hediye takdiminde bulundu. Sıtkı Aslanhan da Başkan Taban'a kitabını imzaladı. Taban, yazara Kitap Günleri Fuarına katılarak destek verdiği için teşekkür etti. Sıtkı Aslanhan, söyleşi sonrası salonu dolduran okuyucuları için de kitaplarını imzaladı.