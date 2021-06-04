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Asma ağacından düşen çiftçi yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde evinin bahçesinde asma toplarken ağaçtan düşen çiftçi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evinin bahçesinde asma toplarken ağaçtan düşen çiftçi yaralandı.


Olay İnegöl'ün kırsal Alibeyköy Mahallesinde meydana geldi. Zeki B.(59), evinin bahçesinde bulunan asmaya çıktı. Asma yaprağı toplayan çiftçi dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Yaralanan çiftçi, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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