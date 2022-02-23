Asrın destanı çocukların gözünden canlanacak

Yıldırım Belediyesi, Çanakkale Deniz Savaşı'nda verilen bağımsızlık mücadelesi ve zaferin 107'nci yıl dönümünü Yıldırım'da yaşatıyor. Yıldırım Belediyesi, 7-16 yaş grubundaki öğrencilere yönelik Çanakkale Destanı'nın 107'nci yıl dönümüne özel resim çizme ve şiir okuma yarışması düzenliyor. İlkokul, ortaokul ve lise olmak üzere toplamda 3 kategoride gerçekleştirilen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Resim Yarışması ile Yıldırım Belediyesi, genç yeteneklerin eserlerini Barış Manço Kültür Merkezi'nde sergileyecek ve dereceye giren öğrencileri ödüllendirecek. Yine aynı şekilde 3 farklı kategoride gerçekleştirilen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Şiir Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere birbirinden özel hediyeler verilecek. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri, 19 Mart'ta Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek ödül töreninde verilecek.

Şiir okuma yarışmasına katılacak öğrencilerin, okuyup videoya çekecekleri şiirlerini ön başvuru olarak 0530 488 87 37 numaralı telefona whatsapp iletişim hattından 14 Mart 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Yıldırım Belediyesi'ne göndermesi, resim yarışması'na katılacak öğrencilerin ise eserlerini Barış Manço Kültür Merkezi, Hançerli Medresesi Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü, Yıldırım Belediyesi Ana Binası, Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi ve Adile Naşit Tiyatrosu'na tutanak karşılığında teslim etmesi gerekiyor.