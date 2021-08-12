İhlas Haber Ajansı

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Ata Kurtuluş, TECO Karacabey Belediyespor'da

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Lig'de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, Nilüfer Futbol Kulübü'nden forvet oyuncusu Ata Kurtuluş'u kadrosuna kattı.


TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, Ata Kurtuluş ile 3 yıllık anlaşma sağladıklarını söyledi. Kulüp tesislerinde yapılan imza töreninde konuşan TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, "Transfer çalışmalarımız sürüyor. Bugün eksik olarak gördüğümüz forvet mevkiine transfer yaptık. Yapılan transfer her iki taraf için de hayırlı olsun. Transfer çalışmalarımız sürüyor" dedi.

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