Ata mirası Osmangazi'de yeşeriyor

Ekolojik Yaşam Merkezi'ni kurarak binlerce yerli fideyi toprakla buluşturan Osmangazi Belediyesi, vatandaşların da ata tohumuna sahip çıkmasını sağlamak adına Uludağ Üniversitesi ile ‘Tarımsal Eğitim' protokolü imzaladı.

Türkiye'nin en verimli topraklarının yer aldığı Bursa Ovası'nın büyük bölümünü ilçe sınırları içerisinde bulunduran Osmangazi Belediyesi, bu bereketli topraklarda ata tohumu ile üretimi yeniden yaygınlaştırmak, yerli tohumu geleceğe taşıyarak sağlıklı ve zengin yarınlar bırakmak adına, birbirinden önemli çalışmalar yürütüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarla üzerinde durduğu “Türk Tarımını Güçlendirme” hamlesi çağrısı ile harekete geçerek, tarımsal alanda yerli ve milli tohumların yeniden geliştirilmesi amacıyla Ekolojik Yaşam Merkezi'ni kuran Osmangazi Belediyesi, yok olmaya yüz tutmuş yüzlerce türde ata tohumunu tekrar üretip, çoğaltarak üretici ile buluşturup yaygınlaşmasını sağladı.

Türk tarımının geleceğine yön verecek bu çalışmayı geniş kitlelere yaymak isteyen Osmangazi Belediyesi, tarımsal faaliyet dışında kalan vatandaşların da üretim içerisinde yer almalarını sağlamak adına Uludağ Üniversitesi ile ‘Tarımsal Eğitim Protokolü' imzaladı. İmzalanan protokol dahilinde Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde görev yapan akademisyenler tarafından, Ekolojik Yaşam Merkezi'nin idari binasında vatandaşlara ata tohumu yetiştiriciliği, üretilmesi ve taşıdığı önemi hakkında teorik eğitim verilecek. Vatandaşlar, öğrendikleri teorik bilgileri ise merkezde yer alan sera bölümünde uygulamalı olarak hayata geçirebilecek.

“Yerli ve milli tohumu yaygınlaştırmak için çalışıyoruz”

Ata tohumlarının üretilmesine, geliştirilmesine ve yetiştirilmesine büyük katkı sağlayacak olan ‘Tarımsal Eğitim' protokolü, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz arasında Ekolojik Yaşam Merkezi'nde imzalandı. Tohumda dışa bağımlılığa son verip, yerli ve milli tohumu yaygınlaştırmak için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Dündar, “Uludağ Üniversitesi ile birçok alanda işbirliği yaparak kente değer katacak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Son dönemde tüm dünyada tarımsal üretim konusunda krizlerin yaşandığını görüyoruz. Dünya hızla globalleşirken, yaşanan gıda krizlerinden sonra yerlileşme ve millileşme konusu ön plana çıktı. Ülkeler özellikle gıda üretimde kendi kendine yetebilmek adına ciddi çalışmalar yürütüyor. Bizler de bu doğrultuda Ekolojik Yaşam Merkezi'nde ata tohumundan fideler üreterek yaygınlaşmasına, ülke tarımının geleceğine katkı koyacak çalışmalar yürütüyoruz. Tarımsal alanda yerli ve milli tohumun yaygınlaştırılmasını sağlıyoruz” dedi.

“Tarımda ata tohumu kullanımı için bilinç oluşturuyoruz”

Geleneksel tarımın, milli ve yerli tohumlarımızın yavaş yavaş yok olduğunu hatırlatan Başkan Dündar, “Toplumda ata tohumunun üretilmesi konusunda bilinç oluşturmaya ve tekrar eskiyi hatırlamaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Görüyoruz ki köylerde yaşayan insanlarımız dahi ellerindeki ata tohumlarını kaybetmiş. İthal tohuma yönelmiş. Bizler yürüttüğümüz çalışmalar ile ata tohumu kullanımı bilincinin oluşmasını istiyoruz. Bu sebeple Ekolojik Yaşam Merkezi'ni kurduk. Burada eğitimler verelim, fide üretimi yapalım, bu fideleri vatandaşlarımıza dağıtalım ve haklımızın bilinçlenmesini sağlayalım. Bu konuda da Uludağ Üniversitesi ile işbirliği içerisindeyiz. Güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. Bugün imzaladığımız protokolün ülkemiz tarımı adına hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“İnsanlar açlık tehlikesiyle karşı karşıya”

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da günümüzde tüm dünyada yerlileşme ve millileşme konusunda çalışmalar yürütüldüğüne dikkat çekerek, “Yaşanan savaş nedeniyle Ukrayna'dan buğday sevkiyatının gerçekleşmemesi, gıda fiyatlarının astronomik şekilde yükselmesine sebep oldu. Kıtlık yaşanma ihtimalleri konuşulurken, birçok ülke açlık tehlikesiyle yüz yüze geldi. Bizim böyle bir dönemde tarımsal üretimi arttıracak, yeni teknolojileri devreye sokup, insanlarımızı bilgilendirerek daha fazla alanda ürün üretmeyi öncelik haline getirecek bir çabanın içerisine girmemiz gerekiyor. Ziraat Fakültemiz öncülüğünde vatandaşlarımıza tarla bitkileri, bahçe bitkileri, toprak, bitki besleme, ilaç kullanımı, bitki koruma konusunda vatandaşlarımızı bilgilendirmeliyiz. Osmangazi Belediyemiz insanlara bu hizmeti götürmek için koordinatör görevini üstleniyor, biz de belediyemiz aracılığıyla bu hizmeti halkımıza sunmuş oluyoruz. Böyle bir hizmete vesile olduğu için öncelikle Başkanımız Mustafa Dündar'a ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Böyle önemli bir konuda bize de hizmet etme imkanı sağladıkları için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, imzalanan protokolün ardından Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, rektör yardımcıları, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut ve akademisyenlerden oluşan Uludağ Üniversitesi heyetine Ekolojik Yaşam Merkezi'ni gezdirerek üretilen fideler hakkında bilgiler verdi. Başkan Dündar, Rektör Kılavuz'a merkezde üretilen fidelerden elde edilen ata tohumlarından hediye etti.