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Ata sporları Büyükşehir'le yaşatılıyor

Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya geldikleri dönemden beri oynadıkları cirit, atlı okçuluk ve rahvan yarışları Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle yaşatılıyor.

Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynadıkları cirit, atlı okçuluk ve rahvan yarışları Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle yaşatılıyor.


Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılı münasebetiyle Kestel Gölbaşı'nda atlı sporlar şöleni yapıldı. Atlı sporlar şöleninde Yıldırım Atlı Cirit Spor Kulübü, Botanik Atlı Cirit Spor Kulübü, Yeşil Bursa Atlı Okçuluk Spor Kulübü ve Kızıklı Rahvan Spor Kulübü sporcuları hünerlerini sergiledi. Atlı okçuluk gösterileri nefesleri keserken, sporcular izleyenlerden bol bol alkış aldı. Cirit karşılaşması ve rahvan yarışları da ilgiyle izlendi.


Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız, geleneksel sporları yaşatmak ve geleceğe taşımak maksadıyla her türlü desteği verdiklerini belirterek, faaliyete katılan kulüp yöneticilerine plaket ve sporculara madalya takdim etti.

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