Ata sporlarına renkli kortej

organize edilen Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği, Cumhuriyet Caddesi'nde ‘Başkan Alinur Aktaş'ın da katıldığı' renkli kortejle başladı. 3 gün sürecek şenlikte, Türk kültürüne ait sporlar, sanat ve eğitimler Keles Kocayayla'da Bursalılarla buluşacak.

Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Dünya Etno Spor Konfederasyonu, TÜRKSOY ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin katkılarıyla düzenlenen 4. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği, Cumhuriyet Caddesi'nde kortej yürüyüşüyle start aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, siyasiler ve Büyükşehir bürokratlarından oluşan protokol üyeleri, Cumhuriyet Caddesi girişinden Fomara 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüyerek, halkı selamladı. Protokol üyelerinin yürüyüşüne, Bursa Mehter Takımı, Tahtakıran Kılıç Kalkan Derneği ve Bursa Rahvan Atları Derneği üyeleri de eşlik etti. Osmanlı savaş müzikleri ve kılıç kalkan gösterileri, vatandaşların büyük beğenisini kazandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona eren etkinlik hakkında, organizasyonun anlam ve önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi. Aktaş'ın halka hitap etmesinin ardından; Türk dünyasından gelen misafirler, geleneksel halk danslarını sergiledi. Birbirinden farklı kültürler, Bursalıların yoğun ilgisini çekti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Metehan'dan gelen Türk devlet geleneğinin varisleri olduklarını söyledi. 1400 yıllık İslam Medeniyeti geçmişine sahip çıkarak 1000 yıldır bu topraklarda istiklal ve istikbal mücadelesi verdiklerini kaydeden Aktaş, “1071'de Anadolu'yu fethederek bu toprakları bizlere ebedi yurt yapan Sultan Alparslan başta olmak üzere Selçuklu ve Osmanlı'yı anmadan, anlamadan geleceğe yürüyemeyiz. Onların hayatlarını ortaya koyarak verdikleri mücadeleler sayesinde 4 kıtaya kol kanat gerdik” dedi.

Konuşmasında tüm şehitleri rahmetle, gazileri ise hayırla yad eden Başkan Aktaş, “Hiçbir zaman nereden geldiğimizi ve neden geldiğimizi, neyin mücadelesini verdiğimizi unutmadık, unutmayacağız. Bugün Anadolu'da, Kafkasya'da, Sibirya'da, Orta Doğu'da, İran'da, Balkanlar'da ve Çin'de milyonlarca kardeşimiz var. Farklı gibi görünse de bizler aynı dili konuşan insanlarız. Hamurumuz aynı coğrafyada yoğruldu. İlimizi, tarihimizi, kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi gittiğimiz her yere taşıyıp, dünyanın ortak değerleri arasına kattık. Bir yandan geçmişimizle uygarlığa katkıda bulunurken, diğer yandan bizi biz yapan değerler etrafında buluşmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Bu sayede varlık güçlenmesi yaşadıklarını, cesaret, onur, gurur, şeref, misafirperverlik, dürüstlük ve merhameti gibi değerleri diri tuttuklarını söyleyen Aktaş, “Atalarımızdan miras kalan geleneksel sporlarımız, sadece bir spor dalı olmaktan öte içinde bir kültürü barındırır. Kırgız'ı, Özbek'i, Türkmen'i, Moğol'u, Afgan'ı, Kazak'ı ve Tatar'ıKocayayla'da bir araya getiren de bu kültürün yaşatılma gayretidir. Ata sporlarımız, ecdadımızın yüzlerce yıldır barış ve savaş dönemlerinde zinde kalmak için oynadıkları oyunlardır. Binlerce yıl öncesinden gelen geleneksel değerlerimiz ve spor oyunlarımız; inançlarımızla, örf ve adetlerimizle şekillenip, kimliğimizin bir parçası oldular. Bu geleneği yaşatmak, geleceğe taşımak boyun borcumuzdur. 5000 yıldır barışta ve savaşta yaşattığımız hepimizin ortak değeri ata sporlarımızı eşsiz bir şölen atmosferinde gerçekleştireceğiz. Hepimizin ortak mirası olan bu değerleri yaşatmak ve heyecana hep birlikte tanık olmak için tüm Bursalıları Keles Kocayayla'ya bekliyoruz” şeklinde konuştu.