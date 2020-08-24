Ata tohumları toprakla buluştu

Gemlik Belediyesi organik tarım faaliyetlerine başladı. Adliye köyü üstlerinde bulunan tarlada herhangi bir tarım ilacı kullanmadan yetişen tonlarca domates, kurutularak tohumları ayrılacak. Bu tohumlardan üretilen fideler Gemlikli üreticilere verilerek yüzlerce yıllık türlerin sürekliliği sağlanacak.

Domateslerin olgunlaştığı gözlenen tarlayı ziyaret eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, yetişen ürünleri inceledi. Sertaslan'a Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bilgi verdi. Pandemi sürecinde organik tarımın öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirten Başkan Mehmet Uğur Sertaslan, “Ülkemizde çeşitli belediyelerde benzer örneklerine rastladığımız organik çalışmalarını inceleyerek Gemlik'te de bunun uygulanabilir olduğunu gördük. Bölgemizde yetişen başta domates olmak üzere farklı türleri bu yöntemle yeniden üretiyoruz” dedi.

Tamâmen organik

Organik tarım alanıyla ilgili bilgi veren Sertaslan, Gemlik'in turizm ve sanayi şehri özelliğinin yanı sıra bir tarım kenti olarak da anıldığını ve Gemlik'te geçmiş dönemlerde zeytinin yanı sıra birçok meyve ve sebze ürününe ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Sertaslan, “Gemlik'teki bu alanımızda ata tohumlarından yaklaşık beşbin kilogramtohumluk domates elde edeceğiz. Domatesleri kurutarak elde ettiğimiz tohumları seramızda fide hâline getirip vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtacağız. Gemlik Belediyesi olarak istiyoruz ki 7'den 77'ye herkes bağında, bahçesinde ve balkonunda tarım yapsın. Tarımdan elde ettiği domatesi evinde sağlıklı bir biçimde tüketebilsin” diye konuştu.