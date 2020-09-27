Ata tohumlarından yetiştirilen domatesler ihtiyaç sahiplerine ulaştı

Gemlik'te belediye ve kadın girişimcilerin işbirliğinde ata tohumlarından üretilen domatesler, salça olarak ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor.

Gemlik Belediyesinin Adliye köyü üstlerinde kendi mülkiyetinde bulunan tarlada başladığı katkısız ve organik tarım faaliyetleri, ihtiyaç sahiplerine kışlık ürün olarak geri dönüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından tarım ilacı ve herhangi başka bir kimyasal madde kullanılmadan ata tohumlarından üretilen domatesler, gelecek yıl yeniden faydalanılmak üzere çekirdeklerinden ayrılmıştı. Tohumları ayrılan ve salçalık hale gelen yaklaşık 500 kilo domates, faaliyetleri ve yardım çalışmaları ile gerek Gemlik'te, gerekse Bursa'da dikkat çeken Gemlikli girişimci kadın derneklerine hediye edilmişti. Dernek üyeleri, sağlık tedbirlerine uyarak hijyenik şartlarda kilolarca domatesi kaynatıp salça haline getirdi. Salçaları kendilerine değil, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ayıran dernek üyeleri, kavanozlarca salçayı yine ücretsiz olarak belirlenen ailelere ulaştırmaya başladı. Dernek üyeleri, böyle anlamlı bir çalışmaya sebep olduğu için Gemlik Belediyesine teşekkür ettiler.

Girişimci kadın derneklerinin Gemlik'e hareket kattığını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Değerli hanımlar kendi ürünlerini hemşerilerimizle buluşturarak hem yöresel lezzetlere dikkat çektiler hem de üretime katılarak oldukça önemli çalışmalar gerçekleştirdiler. Biz de Gemlik Belediyesi olarak tüm derneklere eşit gerçekleştirmeye dikkat ettiğimiz desteğimizi sürdürüyoruz. Tohumlarını ayırdığımız domatesleri kendilerine teslim etmiştik. Onlar da kilolarca domatesi salça haline getirdiler. Üretilen çok miktarda salça derneklerin kendi ürünlerinde kullanılmayacak, dayanışmanın önemli bir örneği olarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaşacak. Bu güzel çalışmaya katkı sağladığımız için bizler de mutluyuz” şeklinde konuştu.