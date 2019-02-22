Ataevler'de sorunsuz dönüşüm

Bursa'da Ataevler'in en prestijli projelerinden Mavi İnci Konakları'nın temeli törenle atıldı.

Bursa'da kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiği Ataevler semtinde, yeni yönetmeliğe uygun projenin inşaatına başlandı. Kutludeniz İnşaat tarafından hayata geçirilen projenin temeli MHP Bursa il yönetiminin de katıldığı törenle atıldı. Kutludeniz İnşaat CEO'su ve Kutludeniz İnşaat ortaklarından Sırrı Aydın, Mavi İnce Konakları'nın Bursa'nın en prestijli projelerinden biri olduğunu söyledi. 15 yıldır inşaat sektöründe yer alan Sırrı Aydın, Ataevler'deki kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, Emek 22 sitesinde karar kıldıklarını belirterek, "Çok uzun bir yolda, kararlı bir şekilde, tüm hukuki yönetmelik değişikliklerine rağmen yılmadan yürüdük. Ülkemizin ekonomik açıdan sıkıntılı günler geçirdiği bir süreçte, sermaye gücümüz ve profesyonel kadromuz sayesinde Ataevler'in tek gerçek ruhsatlı inşaatına başladık. Bu bölgedeki çoğu inşaat da ruhsat aldı, fakat ruhsat iptali ile karşı karşıya geldiler. 3194 Sayılı İmar Kanunu'na uygun olan tek inşaatız. Bu kanuna göre yeşil alan ve sosyal donatı alan ayrımı gibi pek çok detay bizim projemizde mevcut." dedi.

Aydın, Mavi İnci Konakları projesi hakkında şu bilgileri verdi:

"Dairelerimiz 3+1 şeklinde. Sitemizde 8 bin metrekare yeşil alan, 160 metrekara kapalı otoparklı daireler, kreş ve çocuk oyun parkı, açılır kapanır yüzme havuzu, fitness salonu, sauna, hamam ve 7/24 güvenlik mevcut. Çatılarımızda elektrik enerjisi üreteceğiz. Tamamen yeşil bina teknolojisine uygun olacak. İş güvenliğine özellikle önem vererek, buradan ev almak isteyen müşterilerimizin ve daha önce Emek 22 sitesinde oturan sakinlerin tüm haklarını göz önünde bulundurarak, depreme dayanıklı ve çağın gerekliliklerini yerine getiren binalar inşa etmeye çalışıyoruz. Projemizin en başından beri ekip mantığı ile yürüdük. Hedefimiz projeyi 16 ve 18 ayda bitirmek. Projemiz Ataevler'dedir, Magazin Outlet Alışveriş Merkezine oldukça yakın bir konumda yer alıyor. Ata Bulvarı'na, FSM'ye ve İzmir yoluna yürüme mesafesinde yer alıyor."