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Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde 320 öğrenciden anlamlı koreografi

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yılı münasebetiyle Bursalı öğrenciler okul bahçesinde saat biçiminde koreografi oluşturdu.


Bütün yurtta olduğu gibi Bursa'da da Atatürk'ün ölüm yıl dönümü çeşitli etkinliklerle anılıyor. Kestel Yeni Mahalle İlkokulu 3. ve 4. sınıflarından 320 öğrenci, Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum yılı ve ölüm tarihinin saat biçiminde koreografisini oluşturdu. Öğrencilerin ve öğretmenlerin okul bahçesinde yaptığı bu anlamlı gösteri drone ile havadan görüntülendi.

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