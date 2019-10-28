Atıcılar kürsüden inmiyor

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Atıcılık sporcuları, Bursa'da düzenlenen Cumhuriyet Kupası Trap Yarışları'nda takım halinde birinci oldu.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Cumhuriyet Kupası Tap Yarışları Bursa'da düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Trap ve Skeet Atış Poligonu'nda yapılan yarışlara 26 ilden 150 sporcu katıldı. Ferdi yarışlarda Büyükşehirli sporculardan İrem Doğançay Genç Bayanlar'da ve Oğuzhan Tüzün Büyük Erkekler kategorisinde ikinci sırada yer alırken, Büyük Bayanlarda Dilara Kızılsu üçüncülük madalyasının sahibi oldu. Toplam 3 madalya kazan nBursa Büyükşehir Belediyespor takım hâlinde kupanın sahibi oldu.