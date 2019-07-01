İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Atıcılardan tam isabet

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Atıcılık Takımı, Trap Bursa İl Birinciliği Turnuvası’nda 2 birincilik, 1 üçüncülük elde etti.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Atıcılık Takımı, Trap Bursa İl Birinciliği Turnuvası'nda 2 birincilik, 1 üçüncülük elde etti.


Bursa genelinde 4 atıcılık kulübü ve 17 sporcunun katıldığı ‘Trap Bursa İl Birinciliği' müsabakaları tamamlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Trap ve Skeet Atış Poligonunda yapılan yarışlarda Bursa Büyükşehirli sporculardan büyük kadınlar kategorisinde Dilara Kızılsu 125/109 derecesiyle ve genç kadınlarda İrem Doğançay 125/87derecesiyle genç kadınlarda birinci oldu. Büyük erkeklerde mücadele eden yeşil-beyazlıların tecrübeli sporcusu Alp Kızılsu ise 125/109 derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.


Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Müdürü Yüksel Arslan yarışları yerinde takip etti. Atıcılık sporcularıyla görüş alış verişinde bulunan Yüksel Arslan, turnuvanın ardından dereceye giren sporcuları tebrik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.