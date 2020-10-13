Atık kauçuk kirliliğine katma değerli çözüm

Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nin yürüttüğü ULUKOZA Programı ile projeler TÜBİTAK 1512 Tekno-Girişim Sermaye hibe desteğini almak isteyen girişimcilere yol haritaları çizmeye devam ediyor.

Son olarak dünya üzerinde çok düşük katma değerli geri dönüşümü ile çevre kirliliği sebeplerinden biri olan atık kauçuk malzemelerine yüksek katma değer sağlayacak projeleri ile teknoloji ihracatı yapmayı planlayan Girişimci Erdem Mutlu'nun projesi ULUKOZA Programına katılarak TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye hibe desteği almaya hak kazandı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Kimya Bölümü mezunu ve Bursa Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans öğrencisi olan Erdem Mutlu, üç yıla yakın çalıştığı kauçuk sektöründe hizmet veren firmalarda edindiği tecrübe ile önemli bir çevre mesele olan atık kauçuk malzemelerinin daha yüksek katma değerle geri dönüşümü için kolları sıvadı. Dünya üzerinde var olan ancak tek tip ürünler ortaya çıkaran geri dönüşüm teknolojilerini geliştirmeyi planlayan Erdem Mutlu bu yolda TÜBİTAK'ın da desteğini aldı.

Atık kauçuk malzemelerin plastikler gibi kolay geri dönüştürülemeyen ve dönüştürüldüğünde de katma değeri çok düşük sektörlerde kullanılan ürünler olduğunu anlatan Mutlu, “Bu yüzden çok büyük çevre kirliliğine sebebiyet verebiliyorlar. Biz de bu gerçeği gördükçe, “Bu malzemeleri nasıl daha fazla katma değerli hale getirebiliriz, nasıl tekrar değerlendirebiliriz?” konularına kafa yormaya başladık” dedi.

“Dünya üzerindeki teknolojiler yetersiz”

Dünya genelinde kauçuk malzemelerinin geri dönüşümü konusunda yeni yeni adımlar atılmaya başlandığını anlatan Erdem Mutlu, “Bizim yapmaya çalıştığımız teknolojilerin benzerleri var ancak bu teknolojilerde kauçuk ürünlerinin geri dönüşümlerinden istenilen sonuçlar elde edilemiyor. Mevcut teknolojileri geliştirmek istiyoruz. Dünya üzerinde ve ülkemizde bu teknolojileri kullanan firmalarla iletişime geçip, teknolojilerini denedik, doğru sonuçlar da aldık ancak sonuçta tek tip bir üründe takılıp kalınıyor. Bu teknolojilerle karbon siyahı ürünü ile birlikte yan ürün olarak aslında bir de sıvı materyal ortaya çıkıyor. Bu sıvıyı şu an dünyada Avustralya'da bir firma saflaştırmayı başardı. Bu sıvı sayesinde jeneratörlere yakıt üretilmesi hedefleniyor. Ancak yurtdışındaki araştırmalara bakıldığında daha da saflaştırıp jet yakıtlarında da kullanılabildiği ortaya çıkıyor. Burada ürünün daha da saflaştırılması gerekiyor ve ek maliyetler ortaya çıkıyor. Tüm bu çalışmalar sonucunda şu ana kadar net bir sonuç ortaya çıkmış değil. Dünya bu ürünlerin yeniden nerede kullanılabileceğine dair bir arayış içerisinde” ifadelerini kullandı.

“Çıkış noktamız teknoloji ihracatı olacak”

Hedeflerinin dünyada var olan teknolojiyi kopyalamak değil, daha farklı, daha katma değerli, sektörlere hitap eden ürünler ortaya çıkarmak olduğunu söyleyen Mutlu, atık kauçukların sebep olduğu kirliliğin dünya çapında bir mesele olduğunu ifade ederek, “Dünya genelinde bu konuda girişimler var. Çok büyük kimya firmaların o firmalara destekleri de var. Bu ürünlerin geri dönüşümü tam manası ile sağlanamıyor. Bunun da mevcut teknolojiden kaynakladığını düşünüyorum. Bizim burada çıkış noktamız teknoloji ihracatı olacak. Asıl maksadımız kendi geliştirdiğimiz teknolojileri bu alandaki firmalara lisanslayarak teknoloji ihracatı yapabilmek. Bu şekilde daha hızlı ilerleyebiliriz. Farklı sektörlere hitap edebilecek ürünleri üreten teknolojilerle karbon siyahı olarak plastik sektöründe, kauçuk sektöründe kullanılabilecek farklı gradelerde üretilebilecek ürünler mevcut. Bu teknolojimizle önceden bahsettiğimiz yakıt olarak kullanılabilecek sıvıyı daha da saflaştırabilmeyi planlıyoruz. Bu sıvıyı sadece yakıt olarak ta değil, çeşitli polimerizasyon reaksiyonlarında da kullanabiliriz. Ancak ilk olarak hedefimiz bu ürünlerimizde karbon ve karbon türevlerinin üretilmesi. Aktif karbon üretilebilir. Grafen tarzı ürünler üretilebilir ve geliştireceğimiz teknolojide üretilecek karbon siyahı, farklı kauçuk ve plastik türlerindeki formülasyonlar için rahatlıkla kullanılabilecek özellikte olacak” dedi.