Atıklar ekonomiye kazandırılıyor

Bursa'da iri hacimli atıkların geri kazanılmasına yönelik protokol Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim arasında imzalandı.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nda (BEBKA) yapılan protokole, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, imzalanan protokolle birlikte iri hacimli atıklara çözüm getirme yolunda güçlü bir adım attıklarını söyledi. İri hacimli atıkların geri kazanımı ve yeniden kullanımına yönelik fizibilite rapor çalışmasının aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen sıfır atık projesine de katkı sağlayacağını belirten Başkan Aktaş, “Maksadımız atıkların toplanması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesiyle ilgili mevcut durumu ortaya koymak ve yapılması gerekenleri belirlemektir. Literatür araştırması, örnek uygulamaların tespiti, ihtiyaç halinde anket ve arazi çalışmaları, maliyet analizleri ve yer tespiti yapılacak” dedi.

Yapılacak çalışmanın maliyetinin 130 bin TL olduğunu ve rakamın yüzde 75'lik kısmının BEBKA tarafından karşılanacağını söyleyen Başkan Aktaş, “Bursa'da depolama sahalarına gelen mobilya, çekyat, koltuk, yatak, masa ve sandalye gibi iri hacimli atıklar, kaynak verimliğinin azalmasına ve yüksek hacimden dolayı saha ömrünün kısa sürmesine sebep oluyor. Depolama sahalarına gelen metâl, demir, plastik ve sunta gibi geri kazanılabilir malzemelerin ayrıştırılması ile kullanılabilir mobilya ve koltuk gibi atıkların tâdilattan geçirilerek ekonomiye kazandırılması hedefleniyor” diye konuştu.

Başkan Alinur Aktaş, açıklamasında, Bursa'yı daha yaşanabilir bir şehir haline dönüştürme arzusuyla hareket ettiklerini ifade etti. Bu anlamda BEBKA'nın Bursa merkezli olmasının kendileri açısından bir avantaj olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “İnşallah bu ve benzeri uygulamalar hayata geçirildiğinde, şehrimiz adına daha ciddi faydalar elde edeceğiz” diye konuştu.

BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim ise Türkiye'de şu anda iri hacimli atıkların imhâsıyla ilgili bir sürecin yönetildiğini hatırlatarak, yapılan protokolün bu tür atıkların ekonomiye kazandırılması yönünde önemli bir değer taşıdığını kaydetti.