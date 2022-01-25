Atıklar kütüphanelerde hayat buldu

“Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi kapsamında Bursa'da okullar kütüphanelerine kavuştu.

“Sıfır Atık” projesi çerçevesinde de atık malzemeler; geri dönüşümle Bursa'daki okullara kurulan kütüphanelerde yerini aldı. Bu kapsamda Bursa'da yedi okulun kütüphanesi atık malzemelerle kuruldu. "Sıfır Atık" projesi kapsamında idareci, öğretmen ve öğrencilerin yoğun gayretleriyle kullanılmayan sıralar, lastikler, bilgisayar parçaları, ahşap kasalar gibi birçok malzeme geri dönüşüm sürecinde; masa, kitaplık rafı, sandalye ve aydınlatma ürünleri olarak kütüphanede kullanıma uygun hâle getirildi. Atık malzemelerin değiştirilerek, dönüştürülerek, yeniden değerlendirilerek kullanılmasıyla oluşturulan kütüphaneler böylece daha anlamlı hâle geldi.

Kütüphanelerin, raflarda kitapların depolandığı mekândan çok daha fazlası olduğunu ifade eden Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür; kitap okumanın, insan hayatında yemek, içmek kadar elzem olduğunu belirterek bu nedenle kütüphaneleri yaşam alanları olarak düzenlediklerini söyledi.

Daha yaşanabilir bir dünya ve iyi bir gelecek için çeşitli çözümler üretilmeye çalışıldığını belirten Serkan Gür; “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde ve Bakanlığımızın liderliğinde yürütülen ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesinin ‘Sıfır Atık' projesi ile birleştirilerek atık malzemelerin kullanılmasıyla okullara kurulan kütüphaneler, bizim için daha anlamlı oldu. İdarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz hatta velilerimiz bu konuda önemli katkı sağladılar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

Bursa'da atık malzemeler kullanılarak kütüphane kurulan okullar:

Gündoğdu İlkokulu ve Ortaokulu, Şehit Bkm.Onb.Tolga Taştan İlkokulu, Alara İlkokulu, Akçalar Fahriye Sayarel İlkokulu, Mümin Gençoğlu 2 İlkokulu, Vakıf Ortaokulu, Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı MTAL.