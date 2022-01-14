Atıklar tiyatro biletine dönüştü

Gürsu Belediyesi, Kültür Kenti Gürsu'yu oluşturmak için yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Geri dönüştürülebilir ‘Atık' getirerek belediyemizden tiyatro bileti alan hemşehrilerimiz keyifli anlar yaşadı. Çağdaş kent kimliğiyle hızla büyümekte olan Gürsu'muzun kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde yaptığımız etkinliklerle vatandaşlarımızda çevre bilinci hassasiyeti oluşturarak Sıfır Atık Projesine destek oluyoruz'' dedi.

Gürsu Belediyesi, dönüştürülebilir atıkları Belediyeye getirerek bilet kazanan sanatsever Gürsuluları Bursa Büyükşehir Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelene ‘‘Misafir'' adlı tiyatro oyunuyla buluşturdu. Gerçekleştirdiği kültür sanat faaliyetleriyle ilçeye hareket getiren Gürsu Belediyesi ‘'Sahne Hazır, Peki Sen'' sloganıyla başlattığı çalışmayla ilçe halkını düzenli olarak tiyatroyla buluşturacak.

Bilgesu Erenus yazıp Mustafa Kurt'un rejisörlüğünü üstlendiği ‘'Misafir'' oyununda Almanya'dan yıllar sonra dönen Musa'nın doğup büyüdüğü topraklardan eski arkadaşları tarafından kabul edilmeyişle başlayan ve Gurbetçi Musa'nın başına gelen trajik hikâyenin sunulduğu oyun Gürsulular tarafından büyük ilgi gördü. Kalabalık ve profesyonel kadrosuyla dikkat çeken oyun izleyenlerden tam not aldı.

Bursalıları, sanatla buluşturmaya devam ettiklerini belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Geri dönüştürülebilir ‘Atık' getirerek belediyemizden tiyatro bileti alan hemşehrilerimiz keyifli anlar yaşadı. Çağdaş kent kimliğiyle hızla büyümekte olan Gürsu'muzun kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde yaptığımız etkinliklerle vatandaşlarımızda çevre bilinci hassasiyeti oluşturarak Sıfır Atık Projesine destek oluyoruz'' dedi.

Oyunun sonunda alkış seslerinin susmadığı salonda oyun izleyenler tarafından tam not aldı.