Atış Grup New York'ta

Türkiye'de gerçekleştirdiği başarılı yatırımları ve prestijli projeleriyle tanınan Atış Şirketler Grubu, turizm ve yatırım alanlarında küresel ağını genişletiyor. Şirket 20 Haziran'da ABD'nin New York kentinde ünlü 5. Cadde'de ofisini açtı

Türkiye'deki yatırımları ve prestijli projeleriyle tanınan Atış Şirketler Grubu, yeni ofisini New York'ta açtı. Şirketin küresel genişleme stratejisinde önemli bir dönüm noktası olan açılış töreni kalabalık bir davetli grubunun katılımı ile 20 Haziran'da gerçekleştirildi. Ayrıca New York Times meydanında yer alan billboardlarda Atış Grup'un New York ofisinin açılışı reklamlarla Amerikalılara duyuruldu. Bursa'nın tanıtımı yapıldı.

Atış Şirketler Grubu, uluslararası varlığını genişletmeye yönelik devam eden çalışmalarının bir parçası olarak New York'taki ofisini 5. Cadde'de (5th Avenue) açtı. Kuveyt ve Umman'daki ofislerin ardından uluslararası müşterilerine zamanında ve yerinde hizmetler sağlamak hedefiyle büyüme ve genişleme hamlelerine devam eden Atış Grubu, yıl sonuna kadar toplam 14 ülkede ofis açmayı planlıyor. Kuruluşundan bugüne 16 yılda 1,6 milyar dolarlık yatırım değeri ile Bursa genelinde 3 binden fazla konut ve mega karma yaşam alanları üreterek marka haline gelen şirket, küresel yapılanmasını önemli ölçüde artırmaya hazırlanıyor.

"Ülkemize yatırım akışını artırmayı hedefliyoruz"

Atış Şirketler Grubu CEO'su Ahmet Atış, New York'taki ofisin açılışıyla ilgili memnuniyetini dile getirerek, “Stratejik bir hamle olarak New York'ta ofis açılışını yapmaktan dolayı heyecan duyuyoruz. Türkiye'deki fırsatları uluslararası yatırımcılarla buluşturarak ülkemize yatırım akışını artırmayı hedefliyoruz. New York ofisimizin açılışının tamamlanması bu bölgedeki başarımızı pekiştirirken aynı zamanda marka etkimizi de güçlendirecektir." dedi.

New York şehrinin kalbinde yer alan Atış Grubu ofisinin açılış törenine Atış Şirketler Grubu CEO'su Ahmet Atış ve Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu Reyhan Özgür'ün de aralarında bulunduğu çok değerli konuk katıldı. Törende konuşan Özgür, pek çok firmanın New York'ta ofis açma niyetiyle kendisiyle görüştüğünü ancak bunlardan azının hayata geçtiğini belirterek, Atış Grubu'nun girişimini kutladı. Türkiye'nin ve Amerika'nın önde gelen Amerikalı ve Türk iş insanlarıyla birlikte yapılacak açılış töreni ve ardından düzenlenecek etkinlik ile New York'ta Türkiye ile ABD arasındaki ticari bağların daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

Ofis açılışının ardından Bursa Uluslararası Tanıtım Derneği tarafından New York Türk Evi'nde özel bir Bursa Tanıtım ve Yatırım Gecesi düzenlendi. 300'ü aşkın davetlinin katıldığı etkinlikte konuşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkan Vekili Dr. Melih Şükrü Ecertaş, Bursa'nın ve Türkiye'nin tanıtımında çaba harcayan Atış Grubu'nun faaliyetlerini takdirle takip ettiklerini söyledi. Emlak, sağlık, finans gibi farklı sektörlerden profesyonellerin katıldığı etkinlik, Bursa'yı Amerikalı yatırımcılara ve iş profesyonellerine tanıtmak için bir platform sağladı. Atış Yapı'nın gecenin ana sponsoru olduğu etkinlik, Bursa'nın yatırım potansiyelini öne çıkarmak ve Bursalı şirketler ile uluslararası yatırımcılar arasında anlamlı ortaklıklar geliştirmek için mükemmel bir fırsat oldu.

Atış Şirketler Grubu, New York ofisinin açılışı ile küresel genişleme planlarını sürdürürken, ileriye doğru atılmış önemli bir adımı temsil ediyor. Turizm, gayrimenkul, finans ve sağlık gibi çeşitli sektörler çerçevesinde uzmanlığıyla tanınan şirket, Bursa Uluslararası Tanıtım Derneği ile yapılan iş birliği, Atış Grubu'nun yatırım fırsatlarını geliştirme ve küresel ortaklarla iş bağlarını güçlendirme konusundaki kararlılığını daha da vurgulamaktadır.