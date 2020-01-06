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Atkinson Nilüfer Belediyespor'da

Nilüfer Belediyespor, Güney Kore Ligi’nden ABD’li voleybolcu Sherridan Atkinson’ı transfer etti.

Nilüfer Belediyespor, Güney Kore Ligi'nden ABD'li voleybolcu Sherridan Atkinson'ı transfer etti.


Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde Bursa'nın tek temsilcisi olan Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı yeni transferlerle güçleniyor. Nilüfer Belediyespor'un yeni transferi ABD'li pasör çaprazı Sherridan Atkinson oldu. Azerî voleybolcu Katerina Zhidkova ile yollarını ayıran Nilüfer Belediyespor yönetimi Sherridan Atkinson ile sözleşme imzaladı. 23 yaşında ve 1,96 cm boyunda olan ABD'li Sherridan Atkinson, pasör çaprazı mevkiinde oynayacak. Geçen sezon Galatasaray HDİ Sigorta Kadın Takımı'nda forması giyen Atkinson, 2019-2020 sezonunun ilk yarısında Güney Kore Ligi'nde Korea Expressway Corporation takımında oynadı. Sherridan Atkinson Amerika Birleşik Devletleri'nde kolej sporcularına verilen Academic All-Big Ten ödülünün de sahibi.

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