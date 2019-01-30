Atletizm takımından Başkan Aktaş'a ziyaret

Denizli'de yapılan Türkiye Kulüplerarası Pist Finali'nde üçüncü olan Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı, elde ettikleri başarıyı Başkan Aktaş'la paylaştı.

Üçüncülük kupasının da takdim edildiği ziyaret, Heykel'deki tarihi başkanlık binasında gerçekleşti. Büyükşehir Belediyespor Atletizm Branş Sorumlusu Gökhan Dinçer, Atletizm Baş Antrenörü İshak Kaya, yardımcı antrenörler ve 16-14 yaş altı atletizm takımı oyuncuları, Başkan Aktaş'la yapılan görüşmeye katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, üçüncülük başarısı dolayısıyla sporcuları tebrik etti. Gençlerin spora devam etmesini ve bu yönde şampiyonluklar kazanmasını hedef olarak belirlediklerini kaydeden Başkan Aktaş, “Bizim arzumuz da bu. Atletizmin diğer spor dallarına nazaran farklı boyutu var. Her spor dalının temeli. İşin başlangıcıdır” dedi.

Miniklerin hem spora hem de okul devam etmesinin kendisini heyecanlandırdığını kaydeden Başkan Aktaş, “Bursa'da okuyan ve aynı zamanda başarı elde edenler bana açıkçası heyecan veriyor. İnşallah seçimleri hayırlısıyla atlatalım, çok daha güzel işler yapacağız” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyespor olarak uluslararası hedeflere odaklandıklarını, bu yönde gerekli yatırımları peyderpey gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Aktaş, “Faaliyet gösterdiğimiz spor dallarını Bursa'nın hissetmesi lazım. Bu şehirden ‘kitleleri peşinden sürükleyecek'güçlü bir alt yapı çıkması lazım. Tebrik ediyor, kutluyorum hepinizi. İyi ki varsınız” şeklinde konuştu.