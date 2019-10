Atlı okçuluk üniversitede seçmeli ders oldu

Türkiye'de bir üniversite ilk defa atlı okçuluğu seçmeli ders olarak vermeye başladı.

Bursa Teknik Üniversitesi, Türklerin tarihinde büyük öneme sahip olan, bir çok ülkeyi fethetmesini sağlayan at ve oku seçmeli ders olarak vermeye başladı. Bununla birlikte Türkiye'de bir üniversite ilk defa atlı okçuluğu seçmeli ders olarak vermeye başlamış oldu.

Bursa Teknik Üniversitesi'nde atlı okçuluk bölümünü seçen öğrenciler ilk derslerini gördü. İlk ders sınıfta yoklamayla başlayıp atın ve okun tarihteki önemiyle devam etti. Daha sonra üniversite bahçesinde bulunan alanda ata binen öğrenciler, ok atarak ata sporunu öğrenmeye çalıştı. Haftada bir gün verilecek olan dersi seçen öğrencilerin oldukça heyecanlı olduğu görüldü.

Bursa Teknik Üniversitesi'nde atlı okçuluk derslerini ise atlı okçuluk ustası Orhan Parla veriyor. Parla, bu bölümü seçen öğrenciler at binmeyi, ok atmayı, yay germeyi ve ok yapmayı öğrenecek. Orhan Parla, “Bursa Teknik Üniversitesi'nde rektörümüz bir çalışma başlattı. Geleneksel atlı Türk okçuluğunu müfredata soktuk. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı döneminde atlı okçuluk derslerine başladık. Bugün ilk dersimizi yaptık. Öğrencilerimize atlı okçuluğun tarihi, Türklerde atlı okçuluğun yeri, okçulukla ilgili malzemeleri anlatıp iyi bir sporcu yetiştirmeye çalışacağız. Öğrenciler ok yapmayı ve atmayı öğrenip malzemeleri tanıyacaklar. Atın beslenmesi ve bakımını öğrenecekler. Burada eğitim gören öğrenciler yıl sonunda ata binmeyi öğrenip ok atabilecekler. Üniversitemizde öğrenim gören her öğrenci dersi müsait olduğu takdirde seçmeli ders olarak seçebiliyor. Şu an haftada bir gün iki ders veriyoruz. Öğrencilerim atın üstünde ok atabilecek” dedi.

Bu dersi seçen öğrenciler ise “Bu dersi seçtiğimiz için çok heyecanlıyız. At binmeyi ve ok atmayı çok merak ediyorduk. Burada bunları öğrenmiş olacağız. İlk dersimiz çok keyifli geçti, iyi ki bu dersi seçtik” şeklinde konuştu.