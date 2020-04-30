ATM cinnetinin dehşeti gündüz ortaya çıktı

Bursa'da annesinden kalan mirası babası vermeyince sinir krizi geçiren kadın banka ATM'lerini çekiçle parçaladı. O anlar kameraya yansırken, kadının ATM'lere verdiği zarar ise gündüz ortaya çıktı.

Olay, akşam saatlerinde Osmangazi ilçesinde Altıparmak caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nurcan Taş, annesinden kalan mirası babasının kendisine vermemesine üzerine sinir krizi geçirip evden çekici alarak çıktı. Altıparmak Caddesi üzerinde bulunan ATM'lerin yanına gelen kadın yanında getirdiği çekiçle cihazlara saldırdı. Burada bulunan 8 ATM'nin camını kırarak kullanılmaz hale getirdi.

Öfkeli kadını gören vatandaşlar polise haber verdi. Polis ekipleri gelene kadar cinnet getiren kadına kimse müdahale edemedi. Olay yerine gelen polis ekipleri kadına müdahale etmekte zorlanınca olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Nurcan Taş'a sakinleştirici iğne vurdu. İğneden sonra sakinleşen kadın ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının ATM'lere verdiği zarar gündüz ortaya çıktı.

ATM'lere saldıran kadın kamerada

Cinnet geçirerek ATM'lere saldıran kadına çevredeki vatandaşlar müdahale edemeyince cep telefonlarına sarıldı. Öfkeden gözleri bir şey görmeyen kadın, çekiçle ATM ekranlarına saldırdı. 8 ATM'nin camlarını kırarak tuz buz eden kadın ATM'lere maddi zarar verdi.

"Korktuk biz müdahale edemedik"

Cinnet geçiren kadına müdahale edemediklerini söyleyen Cemal Aydın, "Büfede çalışırken aniden alarm sesi geldi. ATM'lere doğru gelip baktığımızda bir kadın elinde çekiçle ATM'lere saldırıyordu. Çekiçle ekranlara saldırıyordu. Kimse korkudan müdahale edemedi. Polis ekipleri geldiğinde kadını kontrol altına aldı. Biz korktuğumuz için müdahale edemedik. 8 farklı ATM'ye saldırdı." ifadesinde bulundu.

Banka yetkililerinin, polis ifadeleri ve bilirkişi raporlarının ortaya çıkması, gerekli görüntüleme işlemlerinin bitirilmesinin ardından ATM'lerin tamir işlemini gerçekleştireceği öğrenildi. Emekli maaşı ya da promosyon ücretlerini çekmek için bankamatiklere gelen vatandaşlar da şaşkınlığını gizleyemeyerek olay yerinden ayrıldı.