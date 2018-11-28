Atmayıp eğitime bağışladılar

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Kent Konseyi, kısa adı TEGV olan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın geliştirdiği "Atma bağışla" projesine destek oldu.

Mudanya Kent Konseyi Sosyal ve Kültürel İşler Sorumlusu Tümay Erim Öztan, kursiyerlerin desteğiyle evde, okulda, işyerinde kullanılmayan her türlü atık elektrikli ve elektronik eşyaları eğitime kazandırmak maksadıyla 6 koliyi PTT'nin Mudanya Şubesi aracılığıyla TEGV'e yolladı.

Atık elektronik eşyaları göndermek isteyenlerin münferit olarak da "902513042" müşteri numarası ile alıcı ödemeli PTT kargo şubelerine teslim edebileceklerini belirten Öztan, bu sayede hem çevre için, hem de çocuklar için yaşanılabilir bir dünya hayâline ortak olunabileceğini söyledi. Öztan, ürünlerin, TEGV'in anlaşmalı olduğu geri dönüşüm firmasına gönderildiğini, elde edilen hurda değeri ile imkânı kısıtlı çocukların eğitim almasına imkan sağlandığını kaydetti.