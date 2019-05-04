Atölyede öğrendiklerini sergide paylaştılar

Nilüfer Belediyesi'nin seramik, cam ve mozaik atölyelerine katılan kursiyerler, sekiz ay boyunca emek verdikleri çalışmaları Konak Kültürevi'nde sanatseverlerin beğenisine sundu.

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği sanat atölyeleri, birçok kişinin yeteneklerini ortaya çıkarmasına aracılık ediyor. Seramik, cam ve mozaik atölyesine katılan kursiyerler sekiz aylık kursta yaptıkları çalışmaları sergide sanatseverlerle paylaştı. Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Murat Yıldırım tarafından Konak Kültürevi'nde açılan sergiye ilgi büyüktü. Açılışta Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in selamını ileten Murat Yıldırım, kursiyerlerin sertifikalarını da verdi. Yıl sonu sergisinde 140 kursiyerin 64 eseri yer alıyor. Sergi 9 Mayıs Perşembe gününe kadar Konak Kültürevi'nde ziyarete açık kalacak.