Atölyede öğrendiler sahnede oynadılar

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Drama Atölyesi'ne katılan çocuklar, öğrendiklerini sahneye taşıdılar. Çocukların gösterileri, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Nilüfer Belediyesi Drama Atölyesi'nde 2018-2019 döneminin eğitimleri tamamlandı. 5-11 yaş arası genç ve çocuklara yönelik düzenlenen atölyeye katılanlar, eğitim kapsamında hazırladıkları oyunları sahnelediler. Nâzım Hikmet Kültürevi'nde gerçekleştirilen etkinlikte atölyeye katılanlar, performanslarıyla dikkat çekti. Gösterileri, Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Dilber Dereli, aileler ve sanatseverler ilgiyle izledi. Eğitmenler Necati Şaşmaz Arpacı ve Ammar Özçelik eşliğinde 8 ay süren atölyede, eğitsel ve drama yöntemiyle iletişim odaklı çalışmalar yapıldı. İkisi film, üçü sahne oyunu olmak üzere toplam 5 performans sergileyen çocuklar, gösterinin sonunda ayakta alkışlandı. Gösterilerin sonunda Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Dilber Dereli, hem eğitmenleri hem de çocukları kutladı. Dereli, atölyeye katılan kursiyerlerin katılım belgelerini de verdi.