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Av tüfeğiyle vurdukları köpek gözlerini açamıyor

Bursa’nın İznik ilçesinde gözlerini açamadığı fark edilen sokak köpeğinin av tüfeği ile vurulduğu ortaya çıktı.

Bursa'nın İznik ilçesinde gözlerini açamadığı fark edilen sokak köpeğinin av tüfeği ile vurulduğu ortaya çıktı.


Vatandaşların Çiçekli köyünde bulduğu köpek, barınak sahibi olan hayvansever Fatma Şeren'e teslim edildi. Köpeği teslim alan Fatma Şeren, "Bu zavallı hayvan Çiçekli köyünde tüfekle ateş edilerek öldürülmek istenmiş. Uzaktan gelen saçmalar kafasında ve bir kaç yerinde var. Gözlerini açamıyor. Gözlerini açıp bakmaya çalıştım, kanama mevcut. Bursa'da bir veterinerlik kliniğine götürülecek. İnşallah hasar büyük değildir. Bunu yapan canidir" dedi.

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