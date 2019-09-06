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Av yasağı bitti, balık bollaştı

Av yasağının sona ermesinin ardından Mudanya’da balık tezgâhları şenlendi.

Av yasağının sona ermesinin ardından Mudanya'da balık tezgâhları şenlendi.


Körfezde avlanma yasaklarının sona ermesiyle tezgâhlarda balık arttı. Balıkçılar satışlardan, vatandaşlar bolluk ve ucuzluktan memnun. 1 Eylülde sona eren balık avı yasağının kalkmasıyla denize açılan balıkçılar, ilk üç gün denizin bereketiyle döndü. Gelen balıklarla Mudanyalı balıkçıların tezgâhlarını doldurdu. Avlanan balıklar içinde tekir, sardalye, hamsi, istavrit, mezgit, levrek gibi balıklar bulunuyor. İlk günlerde hamsi, istavrit, sardalye ve mezgit balıkları 15 liraya satılırken, kuvvetli poyraz sonrası fiyatlar az da olsa artış gösterdi.


Mudanyalı balıkçılar, ”Fiyatlar gayet uygun, İşlerimiz iyi. Ucuz olunca talep de çok arttı. Herkes balık yiyor. Herkesin bütçesine göre balık var. Bize göre balık yemenin tam mevsimi" dediler.


Palamut balığının bu yıl az, fakat hamsinin bol ve iri olması bekleniyor.

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