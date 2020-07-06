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Avcı Bayramı başlıyor

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Avcılık Atıcılık Olta Balıkçılığı ve Doğa Sporları Kulübü “Avcı Bayramı” düzenliyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Avcılık Atıcılık Olta Balıkçılığı ve Doğa Sporları Kulübü “Avcı Bayramı” düzenliyor.


Yenişehirli avcılar bir araya gelerek ilk kez Avcı Bayramı tertipleyecek. Avcılık Atıcılık Olta Balıkçılığı ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Oktay Öztürk, "Yenişehir Avcı ve Atıcılık Kulübü olarak öncelikle düzenleyeceğimiz faaliyet için Covid-19 sağlık tedbirleri alınmış olup, gelen misafirlerimizin girişte ateşi ölçülerek el dezenfektanı ve maske verilecektir. Önce tedbir, önce insan sağlığı diyoruz. 12 Temmuz saat 14.00'de ilçemizde yapılacak olan Avcı Bayramına arkadaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

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