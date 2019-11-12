Avize deyip geçmeyin

Elmastaş Avize kurucusu İsmail Akpınar, artık mobilyaların avizeye göre alındığını söyledi.

Bursa'nın köklü kuruluşlarından biri olan Elmastaş Avize, 5 binin üzerinde avize ve aydınlatma gereçleriyle müşterilerinin taleplerini karşılıyor. Kendi üretimleriyle farkını ortaya koymaya başaran firma sahibi İsmail Akpınar, “Bir avize evin tamamlayıcısıdır. Artık avizeler mobilyaya göre değil, mobilyalar avizeye göre imal edilmeye ve tercih edilmeye başladı. Mobilyayı tamamlamak yerine avizeler de ön plana çıktı. Tek başına mobilya kendini gösteremiyor. Seçim yaparken buna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Mimarlar çizmiş oldukları mobilyanın içerisinde yer verdiği avizeleri bizden talep etmeleri durumda üretimini yapabiliyoruz. Karşılıklı olarak tavsiyelerimizle odayı, evi ve mobilyaya ortaya çıkaran bir avize tasarlanmış oluyor” dedi.

Bursa'da 1985 yılında hizmete başladıklarını belirten Akpınar, “Kurulduğumuz günden bugüne kendi imalatımızı yapıyoruz. Bursa'nın ilk ve köklü firmalarından biriyiz. Şu an yurt içi ve yurt dışı olarak satışlarımız devam etmektedir. 2000 yılından sonra ağırlıklı olarak mimarların istediğine göre özel tasarım avizeler üretmeye başladık. 2010'dan sonra bu üretimimiz daha da çoğaldı. Cam aksamları dışarıdan ihraç ediyoruz. Ama geri kalan tüm metal aksamları kendimiz imal ediyoruz” diye konuştu.

Bundan 30 sene önce klasik avizelerin ön planda olduğuna dikkat çeken Akpınar, “Ancak artık avangart ve keskin çizgiler tercih ediliyor. Avizede de hem sadelik hem de temizlik kolaylığı düşünülüyor. Her geçen gün bizlerin işleri zorlaştığı gibi vatandaşların da seçimi zorlaşıyor. Eskiden ürün zenginliği yoktu. 30-40 avize çeşidinden, şu anda 5 bin çeşidi aşkın model yer almaktadır” dedi.