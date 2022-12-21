Avni Anıl, eserleriyle anıldı

Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Dostlar Gezeği tadından düzenlenen konser, Tayyare Kültür Merkezinde yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde merhum bestekar Avni Anıl'ın unutulmaz eserleri hep bir ağızdan seslendirildi.

Şefliğini Salih Taşkın'ın üstlendiği konserin ikinci bölümünde sahne alan konuk Sanatçılar Melihat Gülses ve Elif Güreşçi, Bursalıları müzik dolu bir akşam yaşattı. Konserin sonunda Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, konuk sanatçılara çiçek takdim etti.