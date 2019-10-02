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AVP Bursa Devlet Tiyatrosu perdelerini açtı

Bursa Devlet Tiyatrosu Türk Tiyatro tarihinin başyapıtlarından Haldun Taner’in yazdığı müziklerini Yalçın Tura’nın bestelediği ”Keşanlı Ali Destanı” ile 2019-2020 tiyatro sezonuna Ahmet Vefik Paşa (AVP) sahnesinde ‘Merhaba’ dedi.

Bursa Devlet Tiyatrosu Türk Tiyatro tarihinin başyapıtlarından Haldun Taner'in yazdığı müziklerini Yalçın Tura'nın bestelediği ”Keşanlı Ali Destanı” ile 2019-2020 tiyatro sezonuna Ahmet Vefik Paşa (AVP) sahnesinde ‘Merhaba' dedi.


Sanatseverlerin, Bursa protokolünün ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile Keşan'dan gelen 46 kadın izleyicinin seyrettiği oyun ilgiyle izlenip, ayakta alkışlandı. Türkiye'de epik tiyatronun öncüsü sayılan usta kalem Haldun Taner'in yazdığı ve ‘Gecekondu ortamında kahramanlık parodisi” diye adlandırdığı dev kadrolu oyunun başlıca rollerinde Halil Balkanlar, Arzu Tan Bayraktutan ve Levent Uzunbilek'in yanı sıra Bursa Devlet Tiyatrosu'nun 39 kişilik oyuncu kadrosu ve 7 kişilik orkestrası performanslarıyla seyirciden tam not aldı.


Bursa Devlet Tiyatrosu Rejisörü Bora Özkula'nın hem yönetip hem oynadığı oyunun müziklerini Yalçın Tura, koreografisini Deniz Çığ, ışık tasarımını Ali Karaman, dekor tasarımını Emre Satı, kostüm tasarımını Fatma Sarıkurt gerçekleştirdi.


İlk kez sahnelendiği 1964 yılından bu yana değerinden hiç kaybetmeyen Keşanlı Ali Destanı'nda “Sevdiği kızın dayısını öldürdüğü iddiasıyla hapse girip ‘kahraman' olan Ali'nin hikâyesi anlatılıyor. Oyun tüm sezon boyunca AVP sahnesinde seyirci ile buluşmaya devam edecek.

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