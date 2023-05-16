AVP Sahnesi'nde mezuniyet coşkusu

Bursa Devlet Tiyatrosu'nun Gençlik Kursu öğrencileri “Türkmen Düğünü” oyunuyla mezun oluyorlar.

50 yıllık tarihinde sayısız yıldız yetiştiren “Geleneksel Feraizcizade Gençlik Kursunun” yetenek sınavıyla seçilmiş 16-25 yaş arası 19 genç öğrencisi, 17 Mayıs'ta sahne alacaklar. Yıl boyunca Bursa Devlet Tiyatrosu Sanatçıları Berrin Kulya Balkanlar, Serdar Seçkin, Erkan Erdem, Deniz Orakçı Yavuz, Nurettin Örük, Acan Ağır Aksoy, Çağrı Zora, Adnan Tunalı, Nejat Orbay Sehlikoğlu ve Arzu Tan Bayraktutan'dan tiyatro eğitimi aldılar. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler yıl boyunca yaptıkları çalışmaların sonucunu, 17 Mayıs 2023 tarihlerinde saat 20.00'de AVP sahnesinde Ali Yürük'ün yazdığı, yönetmenliğini ve dramaturjisini Acan Ağır Aksoy'nın yaptığı “Türkmen Düğünü” oyunu ile taçlandıracaklar.