AVP'de gençlerin gecesi

Ahmet Vefik Paşa (AVP) Bursa Devlet Tiyatrosu 30 Mayıs'ta perdelerini genç kursiyerlerin mezuniyet oyunu için açacak.

Bursa Devlet Tiyatrosu'nun Geleneksel Feraizci-zade Mehmet Şakir Gençlik Kursu öğrencilerini sahne heyecanı sardı. 16-25 yaş arası 20 genç kursiyer 30 Mayıs gecesi AVP Devlet Tiyatrosu'nda Shakespeare' den, Haldun Taner'e, Moliere'den Sadık Şendil'e Türk ve dünya tiyatrosunun seçkin kalemlerinin oyunlarını “Sahneden Esintiler” adlı gösteriyle Bursa seyircisinin beğenisine sunacaklar. 16 Bölümden oluşan gösteriyi Arzu Tan Bayraktutan'ın Genel Sanat yönetmenliğinde, Berrin Kulya Balkanlar, Melike Ergüzen, Adnan Tunalı, Acan Ağır Aksoy ve Çağrı Zora sahneye koydu. Işık Tasarımı ise Ali Karaman'a ait.

Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Arzu Tan Bayraktutan, “47 yıldır süren ve Türk tiyatrosuna pek çok yıldız yetiştiren kurslarımız bizim gurur kaynağımız. Bu sene ki öğrencilerimiz de yetenekli ve azimli. Hepsinin tiyatro ve hayatın her alanında başarılı olacağını umut ve temenni ediyorum” dedi.