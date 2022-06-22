AVP'de mezuniyet coşkusu

Bursa Devlet Tiyatrosu'nun 2021-2022 Feraizcizade Gençlik Kursiyerleri mezun oldu.

50 yıllık tarihinde sayısız yıldız yetiştiren Geleneksel Feraizcizade Gençlik Kursunun yetenek sınavıyla seçilmiş 16 öğrencisi, yıl boyunca Bursa Devlet Tiyatrosu Sanatçıları Irmak Şahin, Erdem Erdoğan, Nurettin Örük, Acan Ağır Aksoy, Çağrı Zora, Adnan Tunalı, Belgin Bilgin, Berrin Kulya Balkanlar, Melike Ergüzen ve Arzu Tan Bayraktutan'dan tiyatro eğitimi aldı.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler yıl boyunca yaptıkları çalışmaların sonucunu, 24-25 Haziran 2022 tarihlerinde saat 20.00'de AVP sahnesinde Arthur Luarents'in yazdığı, müziklerini Leonard Bernstein'in bestelediği, yönetmenliğini Adnan Tunalı'nın yaptığı “Batı Yakası Hikayesi” müzikal oyun ile taçlandıracaklar.

Oyunun kadrosu ve Konusu

Yönetmen yardımcılığı ve koreografisi Çağrı Zora' ya, dekor tasarımı Turgay Vardar' a, kostüm tasarımı Ebru Ata ve Hüseyin Aygören'e, ışık tasarımı Sinan Mahçup' a , afiş tasarımı Aleyna Mutlu' ya ait; Müzikal tarihinin klasik eseri Batı Yakası Hikayesi (West Side Story); 1950'li yılların sonunda New York sokaklarında yaşayan asi gençlerin romantik ve dramatik öyküsünü konu alıyor.