Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan MAY Tohum'a yatırım desteği

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'nin önde gelen tohum üreticilerinden MAY Tohum'a 12 milyon Avro kredi veriyor.

EBRD kredisi, MAY Tohum'un faaliyetlerini genişletmesine, üretim ve Ar-Ge tesislerini yenilemesine ve Ar-Ge otomasyonunu geliştirmesine yardımcı olacak, aynı zamanda, var olan EBRD kredisini kısmen yenileyecektir. Finansman, MAY Tohum'un Türkiye'deki ve globalde var olan ihracat pazarlarındaki konumunu güçlendirecek ve yeni ihracat pazarlarına girmesine vesile olacaktır. İklim değişikliğine dayanıklılığı destekleyen Banka'nın fonları, MAY Tohum'un hibrit ayçiçeği üretim alanındaki damlama sulama kullanımını dört yıl içinde yüzde 84'ten yüzde 100'e çıkarma planını desteklemektedir. Bu, su kullanımının azalmasına, su tasarrufunun yaklaşık yüzde 40, tarımsal üretkenlik veriminin ise yaklaşık yüzde 20 oranında artmasına katkı sağlamaktadır.

Türkiye'nin tüm tarım bölgelerindeki çiftçiler için ekonomik fırsatlar oluşturmaya yardımcı olan MAY Tohum, çiftçilere teknik ve mesleki eğitim sağlamak için EBRD destekli bir danışmanlık projesi de geliştirmekte ve uygulamaya koyulması için çalışmalarını sürdürmektedir. Çiftçiler MAY Tohum'un iş modelinin merkezinde yer almaktadır. Ancak, bu yetiştiricilerin var olan finansal beceri kazanma eğitimlerine sınırlı olan erişimleri, onların yeni fırsatlara erişmesine engel olmaktadır. Banka, MAY Tohum'un geniş finansal okuryazarlık programını ve bilinçli sulama, kuraklıkla mücadele, ekoloji ve yeni tarım teknolojilerini kapsayan sürdürülebilir çiftçiliğini finanse etmek için kendi hibe fonlarından fon sağlayacaktır. MAY Tohum, 2024 yılına kadar Türkiye'nin Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yüzde 20'sinin kadın olması beklenen 600 çiftçiye eğitim sunmayı hedeflemektedir.

Ayrıca, MAY Tohum, banka desteği ile genç çiftçiler için de hem sınıf içi hem de saha eğitimini içeren ve bir Türk üniversitesi tarafından ulusal olarak akredite edilmesi beklenen bir mesleki eğitim programın da hazırlıklarını sürdürmektedir.

MAY Tohum, EBRD 2021 Sürdürülebilirlik Ödülleri Cinsiyet ve Kapsayıcılık kategorisinde Altın Ödül kazanmıştır. EBRD, Türkiye'nin önde gelen kurumsal yatırımcılarından biridir. 2009'dan bu yana ülkede büyük çoğunluğu özel sektöre ait olan 376 projeye 16 milyar Avro'dan fazla yatırım yapmıştır.